(ANSA) – ROMA, 21 MAG – Sofia Raffaeli fa il bis d’oro agli

Europei di ginnastica ritmica, in corso a Baku. L’azzurra, poco

dopo aver vinto la finale alla palla, si è imposta anche in

quella alle clavette, con il punteggio di 33mila punti. Ottava

posizione per l’altra italiana in gara, Alexandra

Argiugiuculese. La medaglia d’argento è andata alla bulgara

Boryana Kaleyn (32.650), il bronzo alla slovena Ekaterina

Vedeneeva (31.700). (ANSA).



