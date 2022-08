Condividi l'articolo

Ancora una medaglia per l’Italia ai campionati Europei di nuoto di Roma. Si tratta dell’oro conquistato da Chiara Pellacani nei tuffi, nel trampolino da 3 metri.L’azzurra ha chiuso con un punteggio di 318.75, davanti alla svizzera Michelle Heimberg (301.80) e alla britannica Yasmin Harper (296.20). Decimo posto per l’altra azzurra in gara, Elisa Pizzini.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte