Europei donne; Italia punta almeno a quarti

Due giorni di vacanze prima di rituffarsi nel calcio giocato e pensare solo agli Europei. La nazionale italiana femminile andrà in Inghilterra, dove si giocherà dal 6 al 31 luglio, decisa a fare bella figura e per questo si sta preparando a dovere. A Castel di Sangro si è chiuso il primo mese di raduno delle azzurre e la ct Milena Bertolini ha dovuto fare le prime scelte, togliendo quattro giocatrici dalla lista delle convocate. Al contrario di quanto accaduto per gli Europei maschili, dove erano ammesse rose con 26 calciatori, in quelli femminili è rimasto il limite di 23, pertanto Bertolini, che aveva portato con sé in ritiro 27 ragazze, ha dovuto escluderne quattro, ovvero Roberta Aprile, Angelica Soffia, Giada Greggi e Annamaria Serturini. Fatta questa scelta, che non è mai semplice, l’appuntamento è per domani pomeriggio, quando le azzurre cominceranno l’ultima settimana di lavoro sul campo dello stadio ‘Teofilo Patini’. Venerdì 1 luglio, sempre a Castel di Sangro, ci sarà l’amichevole contro la Spagna, che precederà di tre giorni la partenza della delegazione per l’Inghilterra. Quell degli Europei si preannuncia come un’avventura entusiasmante e che vedrà l’Italia alle prese con un girone complicato in cui affronterà la Francia, nazionale al terzo posto nel ranking Fifa, l’Islanda e il Belgio. Le azzurre, che nell’ultima edizione disputata nel 2017 in Olanda furono eliminate nella fase a gironi, cominceranno il loro cammino affrontando il 10 luglio (ore 21 di Roma) al New York Stadium di Rotherham le francesi, mentre il 14 luglio alle 17 locali, le 18 in Italia, affronteranno l’Islanda al Manchester City Academy Stadium di Manchester. Lo stesso impianto ospiterà la sfida del 18 luglio (alle 21 italiane) fra le azzurre e il Belgio. Queste partite saranno trasmesse in diretta da Rai e Sky, e va detto che si qualificheranno ai quarti di finale le prime due di ciascun girone. E proprio l’accesso ai quarti sarà l’obiettivo minimo delle azzurre.

