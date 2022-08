Europei ginnastica, doppietta per l’Italia con D’Amato oro

Condividi l'articolo

Le azzurre sugli allori, con un bis di medaglie, nella prima giornata degli Europei di ginnastica artistica a Monaco di Baviera. Asia D’Amato ha conquistato la medaglia d’oro, offendo il meglio di sé con una prestazione semplicemente perfetta. La 19enne atleta di origine genovese è stata davvero insuperabile nel concorso generale, totalizzando complessivamente 54.732 punti e lasciandosi alle spalle la britannica Alice Kinsella, che non è riuscita ad andare oltre il punteggio di 54,132. La formidabile giornata azzurra in terra tedesca è stata completata da Martina Maggio, che di punti ne ha ottenuti 53,965 dopo la propria esibizione, ma le sono bastati per mettersi al collo la medaglia di bronzo.

La D’Amato succede a Vanessa Ferrari che, proprio 15 anni fa, conquistò il titolo continentale. La ligure ha ottenuto 13.766 punti nel volteggio, 13.900 alle parallele, 13.500 nella trave, 13.566 nel corpo libero e ha dunque potuto mettere le mani sull’oro. Alla Maggio resta invece il rimpianto per essere caduta alle parallele asimmetriche, altrimenti avrebbe di certo potuto ambire a qualcosa di più di una medaglia di bronzo.”Posso dire che certe emozioni non si possono davvero descrivere – le parole della D’Amato, dopo la gara, a Raisport -. Pensavo di poter ambire a un gradino del podio, ma sinceramente non immaginavo di conquistare addirittura una medaglia d’oro. Sono felicissima di questo successo e adesso, nella finale a squadre, vogliamo confermarci, puntando direttamente al successo. Ai Giochi olimpici di Parigi, poi, vogliamo prenderci quanto ci è mancato a quelli di Tokyo”. “Sono contenta della gara di oggi, ho commesso un piccolo errore alle parallele, ma questo bronzo non si può spiegare: sono contenta. Per me è una rivincita”, ha aggiunto la Maggio.

Asia D’Amato

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte