Europei Ginnastica: due azzurri nella top 10 dell’All around

(ANSA) – ROMA, 13 APR – Prosegue la marcia della ginnastica

italiana agli Europei di Antalya, in Turchia. Dopo l’oro a

squadre, la sezione maschile guidata da Giuseppe Cocciaro

festeggia il sesto e il nono posto conquistati rispettivamente

da Yumin Abbadini e Lorenzo Casali nella prova all around.

Il bergamasco Abbadini con il totale di 82.164 è arrivato a

meno di un punto dal podio dove sono saliti il turco Adem Asil,

medaglia d’oro con il personale di 84.965, il britannico Jake

Jarman, argento, e l’ucraino Ilia Kovtun, bronzo (ANSA).



