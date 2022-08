Europei nuoto; cancellata la 25 km, non assegnate le medaglie

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 AGO – Dopo oltre due ore dall’interruzione,

arriva la decisione da parte della commissione tecnica della

LEN: la 25 km, sia maschile sia femminile, in acque libere degli

Europei di nuoto di Roma viene cancellata. Non saranno dunque

assegnate le medaglie con l’Italia che nel maschile aveva in

prima, seconda e terza posizione rispettivamente Mario Sanzullo,

Dario Verani e Matteo Furlan. Al femminile, invece, il podio

sarebbe potuto essere con la francese Joussie prima e subito

dopo le due azzurre Barbara Pozzobon e Veronica Santoni. È

atteso a minuti il comunicato ufficiale. (ANSA).



—

