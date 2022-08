Europei nuoto: Ceccon, Martinenghi e Panziera in finale

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 AGO – Thomas Ceccon non tradisce le attese

e vola in finale nei 50 farfalla agli Europei di nuoto 2022.

Terzo tempo assoluto per l’azzurro, mentre resta fuori dagli

otto qualificati Piero Codia. Nelle semifinali 100 rana maschili

domina, invece, Nicolò Martinenghi che approda in finale, così

come Federico Poggio. Anche al femminile nessuna sorpresa per

Silvia Di Pietro e Chiara Tarantino che staccano il pass per la

finale nei 100 stile libero. Bene Margherita Panziera nei 200

dorso, mentre non riesce ad arrivare in finale Federica Toma.

Tutte le finali si disputeranno domani pomeriggio. (ANSA).



—

