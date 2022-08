Europei nuoto: Cusinato e Franceschi finale 400 misti donne

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 AGO – Il terzo giorno degli Europei di

nuoto a Roma si apre con le batterie dei 200 stile libero donne

nella piscina che vanta ancora il record imbattuto del 2009 di

Federica Pellegrini.

Le qualificate per le semifinali vedono due italiane e sono

Alice Mizzau e Antonietta Cesarano che con il tempo di 2’00″44

estromette la sorella Noemi. Altre due azzurre avanti anche nei

50 dorso con Silvia Scalia e Costanza Cocconcelli, mentre nella

400 misti donne sono Ilaria Cusinato e Sara Franceschi a

centrare la finale di questo pomeriggio.

Nel maschile buona la prima per Federico Burdisso che vince

la quarta batteria dei 100 farfalla con un buon 51″95. Con lui

in semifinale anche Matteo Rivolta , eliminati invece Piero

Codia e Lorenzo Gargani. Con l’11° e il 13°, ma comunque in

semifinale, vanno Lorenzo Mora e Matteo Restivo nei 200 dorso.

Questa sera grande attesa anche per la finale degli 800 sl con

due italiani in gara: Gregorio Paltrinieri e Lorenzo Galossi.

(ANSA).



