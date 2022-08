Europei nuoto: l’Italia della 4×200 sl mista in finale

Condividi l'articolo

Mattinata positiva per gli azzurri in gara nelle batterie del sesto giorno degli Europei di nuoto di Roma. Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano approdano in semifinale nei 50 stile libero, mentre restano fuori Alessandro Miressi e Luca Dotto. Ok anche Thomas Ceccon nei 100 dorso con il primo tempo delle batterie (53″71) dopo il record del mondo fatto registrare a Budapest negli ultimi Mondali. Con il nuotatore veneto anche Michele Lamberti in semifnale, eliminato invece Matteo Restivo. Con qualche brivido, ma anche Alberto Razetti e Pier Andrea Matteazzi strappano il pass per le semifinali del pomeriggio nei 200 misti. Tra le donne avanti Ilaria Cusinato e Antonella Crispino nei 200 farfalla, mentre Arianna Castiglioni e Bendetta Pilato fanno registrare rispettivamente il primo e il secondo tempo delle batterie eliminatore dei 50 rana accedendo dunque alle gare del pomeriggio. Si chiude la mattinata con la 4×200 sl mista con l’Italia che vola nella finale di questo pomeriggio con la staffetta composta da Matteo Ciampi, Filippo Megli, Noemi Cesarano e Linda Caponi.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte