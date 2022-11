Europei nuoto: medaglie 25km assegnate 3 mesi dopo, oro Sanzullo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Arrivano con tre mesi di ritardo le

medaglie della 25 km di fondo degli europei di nuoto di Roma. La

Len ha fatto marcia indietro rispetto alla decisione – assunta

allora – di non assegnare i titoli nella maratona delle acque

libere, interrotta per il maltempo dopo 19 chilometri quando

c’erano cinque italiani nelle prime posizioni delle gare

maschile e femminile a Ostia. Sui mancati podi era stata

commissionata un’indagine alla società Quest, con sede nel Regno

Unito.

Mario Sanzullo così è il campione europeo della 25 km e apre

la tripletta azzurra completata dall’argento di Dario Verani e

dal bronzo di Matteo Furlan; in ambito femminile viene

confermato il primo posto della francese Caroline Jouisse

davanti alle italiane Barbara Pozzobon argento e Veronica

Santoni di bronzo. (ANSA).



