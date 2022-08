Europei nuoto: Paltrinieri ‘oggi mare bestiale, così fatico’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 21 AGO – “C’era un mare bestiale, faccio tanta

fatica in queste condizioni e cercare di recuperare l’ungherese

che era davanti mi ha distrutto, erano condizioni difficili. Ho

cercato di resistere ma non ne avevo più perché è stata

complicata dall’inizio e a metà gara me ne sono reso conto”.

Così Gregorio Paltrinieri dopo il settimo posto nella 10 km

degli Europei di nuoto nelle acque di Ostia. Greg, però, è “contentissimo” per Acerenza, “molto meglio che abbia vinto lui

che uno degli altri nella lista partenti. Ha fatto grandi

miglioramenti e questa vittoria se la merita tutta. Io ho

provato a stare lì ma non ce l’ho fatta”. Nel pomeriggio alle 16

è in programma l’ultima gara. “Speriamo nella staffetta, certo

che la faccio. E speriamo che il mare – che stamattina era

peggio di ieri, con la corrente che ti portava da tutte le parti

– resti così”, ha chiuso Greg. (ANSA).



