Europei: nuoto; Quadarella e Caramignoli in finale 1.500 sl

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 04 NOV – Agli Europei in vasca corta in corso

all’Acquatics Palace di Kazan Simona Quadarella e Martina

Caramignoli hanno raggiunto la finale dei 1.500 stile libero, in

programma venerdì pomeriggio, con il secondo e il terzo

riscontro cronometrico. La regina del mezzofondo iridato e

continentale ha nuotato in 15’49″39; la 30enne reatina in

15’50″79.

Davanti a tutte ha chiuso la padrona di casa Anastasia

Kirpichnikova, che in 15’26″08 ha lanciato un chiaro messaggio

nei confronti delle avversarie battute negli 800.

Gli azzurri nel complesso hanno staccato anche 12 pass per le

semifinali. La ceca Barbora Seemanova (52″45) è stata la più

veloce nei 100 stile libero che hanno aperto il programma della

mattina. Accedono alla semifinale anche Silvia Di Pietro e

Costanza Cocconcelli, rispettivamente con il quarto e l’ottavo

tempo. Thomas Ceccon, settimo, e Alberto Razzetti, ottavo, si

qualificano per la semifinale dei 200 misti. Azzurre

protagoniste nei 200 rana. Accedono alle semifinali Francesca

Fangio e la medaglia d’oro dei 100 Martina Carraro. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte