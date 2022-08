Europei nuoto: Razzetti, Matteazzi e le 4×200 sl in finale

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 AGO – Gli Europei di nuoto sono cominciati

a Roma con i primi pass azzurri per le semifinali e finali del

pomeriggio. Thomas Ceccon si è ‘accontentato’ di un tempo di

23.38 nella sesta ed ultima batteria, quinto tempo assoluto, nei

50 farfalla. “Un tempo comodo”, lo ha definito il nuotatore che

vede avanzare anche Piero Codia con il tempo di 23.28, non

troppo lontano dal personale. Fuori, invece, gli altri azzurri:

Lorenzo Gargani e Matteo Rivolta.

Tutto relativamente facile per Alberto Razzetti e Pier Andrea

Matteazzi nelle batterie dei 400 misti. I due azzurri hanno ben

gestito la propria gara di qualificazione per la finale del

pomeriggio, mentre nei 100 rana uomini non deludono Nicolò

Martinenghi e Federico Poggio, tutti e due in semifinale.

Esclusi Simone Cerasuolo e Andrea Castello. Accedono alle finali

di questo pomeriggio le due 4×200 azzurre stile libero (uomini e

donne). Nessun problema nei 200 dorso femminili per le due

italiane in corsa, Federica Toma e Margherita Panziera, entrambe

staccano il pass per le semifinali del pomeriggio, mentre Simona

Quadarella e Martina Caramignoli passano le eliminatorie e

domani gareggeranno nella finale degli 800 stile libero. Nel

nuoto artistico secondo posto per Linda Cerruti che domenica

andrà a caccia di una medaglia in finale. (ANSA).



