Europei nuoto:Barelli ‘nostri atleti modello internazionale’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 AGO – “Desidero ringraziare questi

splendidi atleti che sono un modello internazionale. Il record

di medaglie è un plauso ai loro sacrifici e a quelli di tecnici

e dirigenti e quindi delle società: fulcro dello sport italiano,

garanzia di attività motoria che produce campioni e benessere

per i cittadini di tutte le età” lo ha detto il presidente della

FIN, Paolo Barelli, facendo un bilancio degli Europei di nuoto

in corso a Roma. “Invoco ed auspico una costante attenzione da

parte delle istituzioni affinché le sostengano con misure idonee

per assicurarne la ripresa e/o il prosieguo delle attività

fortemente compromesse dalla pandemia e dai rincari energetici –

continua il numero uno della FIN -. Senza il contributo

prevalente di società e associazioni lo sport in Italia non

esisterebbe e di conseguenza non esisterebbero neanche le

medaglie internazionali, l’entusiasmo degli appassionati,

l’emulazione che produce ciclicità di risultati e modelli

positivi per i giovanissimi”. Infine un ringraziamento al

pubblico di Roma: “La spinta emotiva è stata enorme e si è

rivelata una componente fondamentale per i successi conseguiti,

oltre ad aver ripagato gli sforzi profusi da una macchina

organizzativa che ha preparato un evento meraviglioso,

esemplare”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte