(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Medaglia d’argento nel fioretto

femminile individuale per Arianna Errigo agli Europei di scherma

di Antalya: sfuma il terzo titolo europeo per l’azzurra,

sconfitta 15-11 in finale dalla tedesca Leonie Ebert. La stessa

Ebert aveva battuto 15-9 in semifinale Alice Volpi, medaglia di

bronzo insieme alla francese Ysoara Thibus. (ANSA).



