Europei vasca corta: Razzetti oro nei 200 farfalla

(ANSA) – ROMA, 05 NOV – Medaglia d’oro per Alberto Razzetti

nella gara dei 200 farfalla agli Europei di nuoto in vasca corta

in corso a Kazan. L’azzurro, che poco prima aveva conquistato il

bronzo nei 200 misti, ha anche stabilito il nuovo primato

italiano con 1’50”24. Alle spalle di Razzetti si sono

classificati l’ungherese Milak e il russo Pavlov.

Nei 200 rana femminili, Francesca Fangio è salita sul terzo

gradino del podio, conquistando la sua prima medaglia

internazionale. L’oro è andato alla russa Chikunova, l’argento

alla connazionale Temnikova. Quinto posto per Martina Carraro,

che aveva preso il bronzo a Glasgow 2019. (ANSA).



