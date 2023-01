Eurozona: Moody’s, prospettiva su rating sovrani è negativa

Condividi l'articolo

La prospettiva sui rating sovrani di Mood’s per l’Eurozona è negativa. Lo si legge in una nota in cui viene sottolineato che “la crisi dell’energia, i crescenti tassi di interesse e il rallentamento della crescita globale porteranno a una lieve recessione”.

“Le misure di sostegno a livello nazionale e di Ue per mitigare gli effetti sulla catena di approvvigionamento globale – proseguono gli analisti di Moody’s – mitigheranno alcuni di questi fattori, ma il 60% dei Paesi dell’Eurozona sarà in recessione nel 2023” e “il Pil di Germania, Italia e Slovazcchia scenderà sotto i livelli pre-pandemia” secondo Heiko Peters di Moody’s.

Goldman Sachs, crescita Italia +0,5% nel 2023, mondo +2,8% L’Italia crescerà dello 0,5% nel 2023 a fronte di un consenso medio degli analisti invariato. Lo affermano in Goldman Sachs dove prevedono una crescita globale del 2,8%, superiore al 2,6% medio previsto dagli analisti, “se l’inflazione continuerà a decelerare”. Per gli Usa in Goldman Sachs prevedono una crescita dell’1,4% contro lo 0,3% del consenso medio, mentre la crescita dell’Eurozona sarà dello 0,6% contro il -0,1% del consenso. Cina e India crescerenno rispettivamente del 5,2 e del 5,9% contro il 4,8 e il 5,7% mediamente previsto. Nell’Eurozona la Germania crescerà dello 0,1% contro il -0,6% previsto, la Francia dello 0,7 contro lo 0,2% e la Spagna dell’1,3% contro l’1%. In calo dello 0,5% il Regno Unito, contro il -0,9% previsto dal consenso medio degli analisti.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte