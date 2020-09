Evacuate 500 persone per disinnescare un ordigno bellico

(ANSA) – MODENA, 14 SET – Negozi e scuole chiuse, 500 persone

evacuate per precauzione: sono andate a buon fine a Fiumalbo,

sull’Appennino Modenese, le operazioni di disinnesco di una

bomba della Seconda Guerra Mondiale da 225 chili, rinvenuta in

un cantiere in località Costolo. Delle operazioni si è occupato

il Genio Pontieri di Piacenza. La bomba è stata portata in una

cava a Pavullo, sempre nel Modenese, dove verrà fatta brillare.

A Fiumalbo anche l’Esercito, forze dell’ordine, vigili del

fuoco e Protezione civile e l’inizio della scuola rimandato di

un giorno. (ANSA).



