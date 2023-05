Evade dai domiciliari per picchiare la compagna, arrestato

Condividi l'articolo

(ANSA) – CROTONE, 25 MAG – E’ evaso dai domiciliari per

andare a casa della compagna e picchiarla. E’ accaduto a

Crotone, nella centralissima via Roma, dove i carabinieri hanno

arrestato un 47enne con le accuse di evasione e lesioni

aggravate, bloccandolo nell’appartamento della donna.

I militari di una pattuglia della Compagnia di Crotone, sono

stati attirati dalle urla provenienti da un appartamento. Poco

dopo, dall’edificio è uscita una donna in lacrime con il viso

insanguinato e varie ecchimosi sul corpo. La donna ha raccontato

ai carabinieri di essere stata picchiata con uno sgabello ed una

stampella dal suo compagno che, nella serata precedente, si era

introdotto nella sua abitazione, nonostante il provvedimento

degli arresti domiciliari al quale l’uomo era stato sottoposto

alcune settimane fa in un’abitazione situata in un’altra zona

della città.

L’uomo è stato trovato dai carabinieri ancora in casa della

donna. Su disposizione del pm di turno alla Procura della

Repubblica di Crotone è stato portato nella casa circondariale

in attesa di giudizio. La donna, invece, è stata medicata dal

118 e portata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di

Dio” di Crotone per le cure. (ANSA).



