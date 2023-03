Evasione fiscale, GdF sequestra 2 milioni a società in 5 città

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 27 MAR – Fatture emesse da società rumene

inattive e cessate dopo pochi mesi, per prestazioni di trasporto

mai eseguite, consentendo così a 7 società di logistica e

consegne a domicilio di abbattere imponibile Ires e di sottrarsi

al pagamento dell’Iva. Per questo, per i reati di emissione e

utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, i finanzieri di

Trieste hanno eseguito un sequestro preventivo di 2 milioni

emesso dalla Procura di Trieste per la confisca di risorse pari

all’importo delle imposte evase dalle 7 società. I finanzieri

hanno perquisito le società destinatarie della misura, situate a

Trieste, Milano, Roma, Genova e Parma. Denunciati 20

imprenditori. (ANSA).



Fonte originale: