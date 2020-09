Evasione Jhonny lo zingaro:cappellano,legge permessi è buona

(ANSA) – SASSARI, 08 SET – “Ogni giorno tantissimi detenuti

escono dalle carceri e accedono a misure alternative, le

pochissime evasioni non scalfiscano la validità della legge,

fondata sul principio costituzionale del valore rieducativo

della pena”. Don Gaetano Galia, cappellano del carcere di

Sassari, gestisce con le suore Poverelle di Bergamo la casa

famiglia “Don Giovanni Muntoni” dell’arcidiocesi di Sassari. È

l’ultimo posto in cui sabato mattina è stato visto Giuseppe

Mastini, “Johnny lo zingaro”, un passato di rilievo nella

criminalità romana, condannato all’ergastolo e recluso a Sassari

dal 2017, dopo un’altra evasione a Fasano, in provincia di

Cuneo.

“Era il dodicesimo permesso premio dal 2019, era qui da dieci

giorni – racconta all’ANSA il sacerdote – ha passato la notte

con la compagna, alle 11 è andato in Questura per firmare, le ha

detto che sarebbe andato in carcere ma non è più rientrato”. Don

Gaetano non considera l’evasione un fallimento. “Un educatore

non vive di gratificazione”, chiarisce. Ma lo rammarica che “un

gesto istintivo, non pianificato, pregiudichi il percorso e

precluda al detenuto, in futuro, l’opportunità di accedere

ancora alle misure alternative”.

Intanto le ricerche del 60enne di origine sinti si sono

estese a tutto il territorio nazionale e in ambito

internazionale, coinvolgendo i Paesi direttamente collegati con

la Sardegna attraverso porti e aeroporti. La caccia all’uomo è

coordinata dalla squadra mobile della Questura di Sassari e vede

impegnate tutte le forze dell’ordine. A oltre tre giorni dalla

sua sparizione, di lui non c’è alcuna traccia. (ANSA).



—

