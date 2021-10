Evergrande paga coupon da 83,5 milioni ed evita il default

Condividi l'articolo









Evergrande ha pagato gli 83,5 milioni di dollari di coupon sui bond offshore in dollari scaduti il 23 settembre: la mossa, riferisce il Securities Times in base a quanto ha appreso, ha evitato il default di un soffio visto che i 30 giorni di tolleranza sarebbero scaduti domani.

L’operazione sarebbe stata effettuata attraverso un conto Citibank.



La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio positivo: l’indice Hang Seng sale dello 0,37%, a 26.114,84 punti, in scia ai guadagni di Wall Street e al pagamento da parte di Evergrande, secondo il Securities Times, del coupon da 83,5 milioni di dollari su bond offshore non onorato il 23 settembre, attraverso un versamento effettuato alla vigilia della scadenza dei 30 giorni di tolleranza prima del default. Evergrande sale nelle prime battute del 6,98%, mentre le controllate Evergrande NEV e Evergrande Property Services guadagnano, rispettivamente, il 3,21% e il 4,03%.

