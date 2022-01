“Evitare strumentalizzazioni”: la verità sugli auguri del Cav

Condividi l'articolo

Ieri, Silvio Berlusconi ha rivolto un affettuoso augurio di inizio anno a tutti gli italiani attraverso i suoi profli social ma da parte del presidente di Forza Italia non c’è stato nessun commento al discorso di san Silvestro di Sergio Mattarella. Il Cavaliere, infatti, ha preferito evitare le strumentalizzazioni che sarebbero state fatte davanti a un suo ipotetico commento all’ultimo discorso di fine anno dell’attuale presidente della Repubblica, che tra poche settimane terminerà il suo settennato e non sembra abbia intenzione di cominciarne un altro.

Il Cavaliere non ha rilasciato nessuna nota alla stampa al termine del discorso di Sergio Mattarella, così come accadeva negli anni precedenti, ma pochi minuti dopo la fine del suo discorso ha pubblicato il messaggio sui suoi profili social. Fonti di Forza Italia hanno sottolineato che il Cavaliere, come dimostrato in più occasioni nel corso degli ultimi sette anni, nutre grande apprezzamento nei confronti di Sergio Mattarella e anche nelle ultime settimane ha rinnovato la sua personale stima all’attuale presidente della Repubblica.

Il presidente di Forza Italia nella serata di ieri ha voluto rivolgere un suo personale e “ affettuoso ” augurio al Paese: “ Che il 2022 sia l’anno della rinascita, della ripresa, del ritorno alla serenità. Gli italiani lo meritano anche per come stanno affrontando questa stagione difficile, di sacrifici e di sofferenze “. Il Cavaliere ha fatto cenno anche alla campagna vaccinale, rivolgendo un “ grazie a tutti coloro che hanno scelto responsabilmente di vaccinarsi possiamo guardare al futuro con ottimismo. Se sapremo essere uniti e solidali come abbiamo dimostrato di poter fare in questi mesi, sono convinto che il Paese potrà presto riaprire e ripartire, superando anche i drammatici effetti della quarta ondata e delle nuove varianti del virus “.

Quindi, Silvio Berlusconi si è soffermato a rivolgere “ un pensiero e un augurio particolare ” a tutti quelli che “ oggi soffrono a causa del Covid o di altre malattie, agli anziani soli, a tutti coloro che non possono festeggiare il Capodanno con i loro cari. A tutti gli italiani, dal profondo del cuore, l’augurio di realizzare i sogni più belli che ciascuno porta nella mente e nel cuore per sé, per le persone che ama “.

