Ex addetto antincendio Puglia ha appiccato 15 roghi, arrestato

(ANSA) – BARI, 16 DIC – Avrebbe appiccato 13 incendi boschivi

e due incendi di rifiuti speciali e solidi urbani nelle campagne

di Cassano delle Murge (Bari) tra il 2020 e il 2021. Per questo,

dopo due anni di indagini, un ex dipendente della Regione

Puglia, addetto al settore dell’antincendio boschivo, è stato

arrestato dal corpo Forestale dei Carabinieri che ritengono

l’uomo “dotato di particolare esperienza e destrezza nel non

lasciare traccia alcuna delle proprie azioni e mosso da una

volontà concreta e reiterata di colpire il bosco”. Quando ha

appiccato gli incendi, l’uomo non era più dipendente della

Regione da tempo. Per lui le accuse sono di incendio boschivo e

combustione illecita di rifiuti, tutti commessi con dolo. A

quanto si apprende, l’arrestato, di Cassano delle Murge, aveva

precedenti penali per altro tipo di reati. L’indagine, partita a luglio del 2020, è stata condotta dai

militari del nucleo investigativo di Polizia ambientale

agroalimentare e forestale, e dai militari del gruppo

carabinieri Forestale di Bari, coordinati dalla Procura di Bari.

Alcuni degli incendi appiccati dall’indagato in varie

località dell’agro di Cassano delle Murge – si precisa in una

nota del Carabinieri – “non hanno prodotto conseguenze peggiori

per l’ambiente e la pubblica incolumità, solo grazie al rapido

intervento di mezzi e uomini degli enti e delle associazioni

preposte alla campagna antincendio boschivo”.

La scorsa stagione estiva si sono registrati 137 incendi

boschivi che hanno colpito le province di Bari e

Barletta-Andria-Trani, mandando in fumo oltre mille ettari di

bosco. (ANSA).



