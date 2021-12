Ex ct Giuliani pulisce piscine, ‘importante avere un lavoro’

Condividi l'articolo

“La vita…Ore 5.30 pulizie in piscina. Bene, dico io, bene. Dopo essere entrato nella Hall of Fame Mondiale degli sport acquatici, come secondo allenatore della storia del nuoto italiano, dopo il grande Alberto Castagnetti, e primo per le acque libere. Sì sono qui in piscina a pulire”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Massimo Giuliani, ex selezionatore della Nazionale azzurra di nuoto di fondo, per 27 anni tecnico federale, postando alcune foto e video mentre è intento a passare la pulitrice di pavimenti in una piscina di Piombino (Livorno), città di cui è stato anche sindaco.

“Dopo 112 medaglie tra mondiali ed Europei – si legge nel post – e due medaglie olimpiche vinte dalla Nazionale italiana sotto la mia direzione della durata di 27 anni, e gli amici giornalisti dei più prestigiosi giornali nazionali sportivi e non mi dicono essere il più lungo incarico ricoperto da un commissario tecnico nella storia di tutto lo sport italiano in ogni disciplina (a proposito…Coni, dove sei?)”. Quindi aggiunge: “La cosa sarebbe cambiata se avessi vinto 10 o 20 medaglie in più? La cosa cambierebbe se ricevessi un altro riconoscimento mondiale? No, credo di no. Ma l’importante è avere la forza di ripartire, avere un lavoro, qualunque esso sia e svolgerlo al meglio. Ma soprattutto conservare i valori, continuare a studiare, continuare a esplorare ed affrontare le difficoltà che inevitabilmente la vita ci presenta. La mia famiglia mi ha insegnato questo”.

“E quindi – conclude – nell’attesa che questa vita mi faccia incontrare ulteriori occasioni che mettano alla prova le mie capacità e valorizzino le mie competenze sia in ambito sportivo che organizzativo, si va avanti. Ma se questo non succederà, in questi anni, mi riprometto di diventare altrettanto bravo nel pulire le piscine di come lo sono stato come ct”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte