EX FRONTALIERI. RIDOTTA TASSAZIONE SU PENSIONI, MORRONE (LEGA) SODDISFAZIONE PER APPROVAZIONE ODG: REGOLE UGUALI ANCHE PER SAN MARINO.

Soddisfatto per l’approvazione del mio ordine del giorno col quale impegno il Governo a prevedere la riduzione la riduzione dal 23 al 5% della tassazione applicata in Italia alle pensioni erogate da enti e istituti previdenziali a ex lavoratori italiani frontalieri anche per i trattamenti dei frontalieri nella Repubblica di San Marino. Una storica battaglia della Lega, che ha già visto risultati positivi per i frontalieri svizzeri e del principato di Monaco con la recente legge di bilancio 2023, a dimostrazione che dopo anni e governi sordi alle istanze dei pensionati frontalieri, finalmente i fatti del Governo di centrodestra. Il prossimo step, l’estensione della norma anche i frontalieri italiani che lavorano nella Repubblica del Titano”

Lo dichiara il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

N.B. In allegato il testo integrale dell’ordine del giorno approvato alla Camera dei Deputati.