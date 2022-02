Ex Ilva: malattia da amianto, risarcito operaio

Condividi l'articolo

(ANSA) – TARANTO, 01 FEB – Il Tribunale di Taranto-Sezione

Lavoro ha riconosciuto un risarcimento di quasi mezzo milione di

euro per danno biologico e morale a un operaio che ha lavorato

nello stabilimento Italsider/Ilva di Taranto dal 1974 al 2000

venendo esposto alle fibre cancerogene di amianto con diagnosi

di mesotelioma diagnosticato tre anni fa all’età di 70 anni. Lo

rende noto Luciano Carleo, presidente di Contramianto, la Onlus

che ha fornito assistenza legale all’operaio tramite gli

avvocati Cataldo Fornari e Daniele Maranò. La condanna riguarda

Fintecna spa (all’epoca dei fatti Italsider).

Il lavoratore, è detto nella sentenza, “nell’espletamento

delle proprie mansioni di addetto discarica scorie e operatore

piattaforma nelle acciaierie 1 e 2 dello stabilimento

siderurgico di Taranto, è rimasto continuativamente esposto ad

amianto; in particolare, egli modellava e applicava un cordone

di amianto affinché la colata non fuoriuscisse dallo stampo;

tale attività determinava il distacco del coibente e la

conseguente dispersione di polveri di amianto nell’ambiente di

lavoro, che era chiuso; inoltre, l’azienda forniva solo

mascherine senza filtro”. La consulenza tecnica di ufficio

medico-legale ha “evidenziato altresì la sussistenza del nesso

causale tra l’attività lavorativa svolta dal ricorrente alle

dipendenze della convenuta, con particolare riferimento alla sua

esposizione ad amianto, e la patologia da cui egli è affetto

(mesotelioma pleurico)”. Il risarcimento, commenta Carleo, “certamente non ridarà la salute a quell’operaio” ma riconosce “la prolungata ed ultra decennale esposizione all’amianto

nell’Italsider/Ilva di Taranto quale causa del mesotelioma

pleurico sviluppatosi ad oltre quarant’anni dalla prima

esposizione”. (ANSA).



—

