Ex insegnante uccisa, Cc ascoltano vicini e testimoni

(ANSA) – BOLOGNA, 01 NOV – Dai familiari ai vicini di casa. I

carabinieri stanno raccogliendo i racconti e le testimonianze di

chi conosceva o aveva incontrato, prima della morte, Natalia

Chinni, l’insegnante di 72 anni in pensione uccisa con un colpo

di fucile venerdì a Santa Maria Villania, frazione

dell’Appennino bolognese.

Il corpo dell’anziana è stato scoperto dal figlio sulla porta

della loro seconda casa. Con il coordinamento del pm Antonello

Gustapane, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti e hanno

perquisito un vicino di casa che, al momento, non si trova in

stato di fermo. Informazioni utili potrebbero arrivare

dall’autopsia e anche sugli accertamenti per capire quale arma

abbia ferito a morte l’insegnante in pensione. (ANSA).



