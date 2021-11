Ex insegnante uccisa, colpita da sette proiettili

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 03 NOV – Natalia Chinni, l’insegnante in

pensione di 72 anni uccisa venerdì scorso a Gaggio Montano,

sull’Appennino bolognese, è stata colpita sette volte da

proiettili, pallini, sparati da un’arma da fuoco. E’ questo un

primo esito dell’autopsia eseguita nel pomeriggio e ancora in

corso, disposta dal pm Antonello Gustapane per far luce sulle

cause della morte della donna. Per il delitto è indagato a piede

libero, con l’accusa di omicidio aggravato dai futili motivi, un

vicino e parente della vittima, che sin qui ha negato il proprio

coinvolgimento.

Per capire quale sia l’arma utilizzata e se i proiettili

siano compatibili con quelli ritrovati ieri nel fiume Reno sarà

necessario un esame balistico, anche per individuare le

traiettorie.

I consulenti tecnici, per la Procura Guido Pelletti e Elia

Del Borrello, avrebbero inoltre fissato l’orario della morte in

un arco temporale che va dalle 5 alle 15 ore precedenti al primo

sopralluogo, intorno alle 16.30 di venerdì. I difensori

dell’indagato, avvocati Angelita Tocci e Franco Oliva, hanno

nominato un consulente di parte, Giuseppe Fortuni e anche i

familiari della vittima, il medico legale Nicola Cucurachi.

Proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sulle

ultime ore della vittima e dell’indagato. (ANSA).



