Ex kickboxer Tate arrestato in Romania per tratta esseri umani

L’ex kickboxer americano-britannico Andrew Tate e il fratello Tristan sono stati arrestati in Romania nell’ambito di un’indagine per traffico di esseri umani.

Lo rendono noto i media romeni.

Mercoledì Tate era stato protagonista di uno scambio di tweet con l’attivista per il clima Greta Thunberg. La risposta per le rime della giovane svedese, che lo invitava a “farsi una vita”, era diventata virale. L’uomo aveva a sua volta risposto a Thunberg con un video in cui lo si vede fumare il sigaro e mangiare una pizza consegnata a domicilio da una nota catena locale, con la scatola e il logo della pizzeria bene in vista.

Secondo le ricostruzioni di alcuni media, le autorità romene aspettavano la prova che Tate si trovasse nel Paese per intervenire: dopo la diffusione del video, sono scattati il blitz delle forze dell’ordine nella sua villa e l’arresto insieme al fratello.

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 30, 2022

