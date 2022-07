Ex modella e cecchino brasiliana uccisa a Kharkiv

Condividi l'articolo

Uccisa durante i bombardamenti russi a Kharkiv l’ex modella brasiliana Thalita do Valle che combatteva con le truppe ucraine insieme con il fratello. La famiglia – riporta il Dayly Mail – ha reso noto che la 39enne è morta per asfissia dopo essere rimasta intrappolata in un bunker in fiamme per le esplosioni.

Do Valle in precedenza aveva combattuto con le forze curde contro l’Isis in Iraq. “Ci sono stati attacchi russi e il battaglione è stato diviso. Thalita si è rifugiata nel bunker, è morta il 30 giugno per asfissia, non è stata colpita da schegge”, ha raccontato il fratello Theo Rodrigo Vieira, aggiungendo che la sorella mandava messaggi dal fronte praticamente ogni giorno, lavorava sia come soccorritrice che come tiratore scelto. Era anche responsabile di fornire copertura dalle forze russe che avanzavano.

Do Valle da giovane aveva fatto la modella, prima di studiare legge. Poi aveva lavorato con associazioni di beneficenza, in seguito si era unita alle forze curde Peshmerga in Iraq dove era stata addestrata come tiratore scelto.

Vieira ha raccontato che la sorella era arrivata in Ucraina tre settimane fa, prima di essere inviata nella città di Kharkiv, che non è più sotto attacco diretto russo ma viene ancora frequentemente bombardata da oltre il confine.

