Ex tennista Dolgopolov torna a Kiev, difendo mio Paese

L’ex tennista ucraino Alex Dolgopolov, 33 anni, è tornato nel suo Paese e ha preso le armi per difendere la sua città natale di Kiev, ha annunciato sui social media. “Ciao Kyiv, sono tornato ad aiutare come posso e difendere il nostro Paese – ha scritto su Instagram Dolgopolov, che nel 2012 era il n.13 al mondo e che si è ritirato lo scorso anno -. Sono stato fortunato, un ex soldato professionista mi ha insegnato a sparare. Non sono diventato Rambo in una settimana, ma sono abbastanza a mio agio con le armi” Dolgopolov afferma di essere tornato con altri volontari “attraversando l’Europa” da Zagabria, prima di entrare in Ucraina attraverso la Polonia. A precederlo era stato anche un altro tennista, Sergiy Stakhovski, ma molti sportivi ucraini sono disposti a combattere per Kiev, a cominciare dalla leggenda della boxe Vitali Klitschko, attuale sindaco della capitale, e suo fratello, Vladimir, anche lui ex campione del mondo dei pesi massimi.

