Exit poll Grecia, conservatori di Mitsotakis in testa

Condividi l'articolo

Secondo i primi exit poll sulle elezioni in Grecia, poll diffusi dall’emittente Ert, il partito conservatore Nea Dimokratia del premier uscente, Kyriakos Mitsotakis, è dato tra il 40 e il 36%. Syriza, il partito di sinistra di Alexis Tsipras si aggira invece tra il 29 e il 35%. Il Pasok, terza forza politica, è dato tra il 12,5 e il 9,5%. Ma Syriza commenta: “Aspettiamo di vedere i primi risultati reali perché abbiamo esperienza di elezioni e sappiamo che i risultati effettivi possono essere diversi. Il quadro che abbiamo è che 1 intervistato su 3 non ha risposto. Quindi siamo pazienti e vediamo i primi risultati reali”. Gli exit poll confermerebbero i sondaggi, secondo i quali nessuno avrebbe la maggioranza per formare un governo.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte