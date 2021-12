Expo 2030: Di Maio presenta la candidatura di Roma

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 DIC – “A 15 anni da Expo Milano, il governo

italiano, in partnership con il Comune di Roma, i suoi

cittadini, le autorità locali e il Paese nel suo insieme,

presenta oggi la sua candidatura per ospitare l’Expo Mondiale

del 2030 a Roma, la Città Eterna, dal 25 aprile al 25 ottobre,

con il titolo ‘Persone e territori: rigenerazione urbana,

inclusione e innovazione’.

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, nel

presentare la candidatura di Roma ad ospitare l’Expo del 2030

all’Assemblea generale del Bureau International des Expositions

(Bie).

Negli ultimi decenni, le nostre società e le nostre città

hanno subito gli effetti della globalizzazione e della

digitalizzazione, ulteriormente accentuati dalla pandemia di

Covid-19. Queste tendenze vanno oltre lo spazio fisico che

condividiamo, cancellando le distanze e suggerendo un possibile

declino della concentrazione urbana”, ha proseguito Di Maio.

“Tuttavia, anche in questo contesto – ha aggiunto il ministro

degli Esteri – le città non smettono mai di attrarre persone,

perché prevale soprattutto la nostra voglia di interazione

sociale. Le nostre città sono l’espressione dell’attività umana;

crescono e si sviluppano intorno ai bisogni e alle aspirazioni

dei loro abitanti; si trasformano grazie alle idee e alla

creatività dei loro cittadini. Questo è il tema dell’Expo di

Roma 2030”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte