Expo Dubai: anche gli olimpionici al Padiglione Italia

(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Non solo al Senato ma anche a Dubai

trova spazio l’estate trionfale dello sport azzurro. Ad Expo

2020, nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, una due giorni

di eventi dedicati ai giovani e allo sport inaugura una serie di

attività che il Padiglione Italia organizza durante l’intero

semestre espositivo in collaborazione con il Comitato olimpico

nazionale (Coni). Gli atleti protagonisti alle Olimpiadi

approdano così all’Expo con il loro bagaglio di medaglie e di

entusiasmo.

I primi sono stati Giorgia Bordignon, argento nel

sollevamento pesi, Marco Di Costanzo bronzo (anche a Rio 2016)

nel 4 senza di canottaggio e Abraham Conyedo Ruano, bronzo nella

lotta libera 97kg. In occasione del World food day i tre atleti

hanno promosso in prima persona, con un video, la dieta

mediterranea, oggetto anche di un forum organizzato nel

pomeriggio. Nella serata di Dubai i medagliati saranno i

protagonisti dell’incontro ‘Italian dialogues’, momento clou

della due giorni dedicata alla promozione dello sport tra i

bambini e i ragazzi dai 5 ai 14 anni ‘Per gioco, per sport (It’s

not just a game, it’s sport.) Scoprire e a far crescere i

campioni di domani’. (ANSA).



