Expo Dubai: Bonaccini,competitivi solo se investiremo in qualità

(ANSA) – DUBAI, 08 DIC – “La caratteristica” dell’Emilia

Romagna “è quella di immaginare che saremo competitivi nei

prossimi dieci, venti, trent’anni soltanto se investiamo sulla

qualità di quello che si produce e si progetta”. Lo ha

sottolineato il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini

presentando il programma Eccellenze dell’Emilia Romagna a Expo

2020 Dubai. “Siamo qui a presentare le eccellenze nel mondo che

ci rendono molto competitivi e ci rappresentano”, ha detto

Bonaccini, spiegando che non riguardano solo la Food Valley e

Motor Valley e il loro “elemento di grande forza che ci danno

nell’export, essendo nettamente la regione italiana tra le prime

dieci in Europa che esportano, ma anche brand di attrattività

turistica”, con “diverse destinazioni” regionali.

“Oggi abbiamo presentato Motorvehicle university of Emilia

Romagna (Muner), un progetto di diversi corsi di laurea

magistrale in inglese che nel mondo si fanno solo in Emilia

Romagna. La replicheremo sul food”, ha spiegato il presidente

della regione. E “dato che gran parte dei lavori che i nostri

figli e nipoti faranno da qui ai prossimi 20 anni oggi non

esistono e deriveranno dal grado di innovazione robotica,

tecnologica e digitale, siamo venuti anche per presentare il

Tecnopolo di Bologna al servizio dell’Emilia Romagna e

dell’Italia, che ospiterà il centro meteorologico che studierà

la climatologia di tutta Europa e l’arrivo la prossima primavera

del supercomputer di calcolo tra i primi cinque al mondo per

potenza di lettura e trasferimento dei Big Data”. (ANSA).



