F.Indy: organizzatori, 500 Miglia con 100mila spettatori

(ANSA-AFP) – INDIANAPOLIS, 26 GIU – Gli organizzatori della 500 Miglia di Indianapolis, che definiscono “la prova motoristica più famosa del mondo”, sono certi di poter aprire al pubblico fin da quest’anno e di poter ospitare sulle tribune lungo l’ovale fino a centomila spettatori. Lo ha detto Douglas Boles, presidente della ‘Indianapolis Motor Speedway Corporation’ che organizza la gara che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 24 maggio e ora è stata riprogrammata per il 23 agosto.

“Stiamo lavorando per riuscire a far assistere dal vivo alla prova a circa la metà delle persone che l’impianto potrebbe contenere, nel pieno rispetto del protocollo delle misure di sicurezze previste per il Covid-19”, ha detto Boles. Il circuito di Indianapolis può ospitare fino a 250mila spettatori. Il dirigente non ha però voluto precisare come sarebbe possibile disciplinare l’afflusso di centomila persone, e assicurare ad ognuno la fornitura di mascherine. “I dettagli li forniremo con l’avvicinarsi dell’evento”, ha detto Boles. (ANSA-AFP).



