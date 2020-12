F1: Abu Dhabi; Leclerc “ultima gara Vettel chiude un’epoca”

(ANSA) – ROMA, 09 DIC – “Sarà l’ultimo Gran Premio di Seb con

la squadra e quindi è un po’ la fine di un’epoca. Sarebbe bello

che entrambi potessimo disputare una bella gara per celebrare

questo momento speciale. È stato un pilota molto importante

nella storia della Ferrari, si merita una conclusione

all’altezza della sua carriera nel team”. Sono le parole del

ferrarista Charles Leclerc in vista dell’ultima gara stagionale

della Formula 1, che chiuderà la lunga esperienza di Sebastian

Vettel con la Scuderia.

“Siamo arrivati all’ultima gara di una stagione piuttosto

difficile – continua il monegasco secondo dichiarazioni

riportate dalla Ferrari -. Questo tracciato non è mai stato

troppo amico della Ferrari anche se l’anno scorso sono riuscito

a salire sul podio. In questa occasione ottenere un buon

risultato sarà una sfida particolarmente impegnativa perché

dovrò scontare tre posizioni di penalità in griglia per

l’incidente al primo giro nel Gran Premio di Sakhir – ricorda

Leclerc -. Dal canto mio però tengo molto a finire la stagione

con una prestazione convincente quindi cercherò di preparare

l’appuntamento nel migliore dei modi, studiando con gli

ingegneri tutte le strategie a nostra disposizione”. (ANSA).



—

