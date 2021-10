F1: al via a Maranello le Fda Scouting World Finals 2021

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 12 OTT – Iniziano oggi le Scouting World

Finals della Ferrari Driver Academy, ovvero la fase finale di

valutazione e selezione che vede protagonisti quattro

promettenti talenti che arrivano da varie parti del mondo e sono

accomunati dall’ambizione di entrare a far parte di uno dei

migliori programmi in assoluto tra quelli dedicati ai piloti più

giovani.

Due arrivano dall’Europa: uno di loro è il britannico Oliver

Bearman, classe 2005, che in questa stagione sta disputando i

campionati di Formula 4 italiano e tedesco comandandoli entrambi

con, rispettivamente, otto e cinque vittorie. L’altro europeo è

il finlandese Tuukka Taponen, nato nel 2006, che nel 2021 ha

gareggiato in kart con Tony Kart. Escuderia Telmex ha indicato

alla Ferrari Driver Academy il brasiliano, classe 2005, Rafael

Chaves Camara che ha corso nella stessa categoria di Taponen,

mentre dall’Australia proviene Jesse Lacey (2006), che nella

stagione appena conclusa è stato impegnato in kart in patria,

nei campionati nazionali, ed è arrivato a Maranello su

suggerimento di Motorsport Australia.

I ragazzi sono arrivati in mattinata nella sede di via Enzo

Ferrari 27: li aspetta una serie di prove di valutazione che

punta a mettere in risalto le capacità fisiche di ciascuno ma

anche le attitudini e la predisposizione mentale alla gestione

di una vita sportiva intensa, dentro e fuori la pista.

Oltre ai quattro ragazzi, saranno coinvolti nella seconda parte

della settimana anche altri due piloti di FDA: si tratta dello

svedese Dino Beganovic e dell’australiano James Wharton,

vincitore delle FDA Scouting World Finals 2020.

Al termine della settimana di lavoro trascorsa a Maranello i

candidati saranno congedati e i tecnici di FDA si riuniranno per

definire se tra loro ci sia chi dispone delle doti per essere

accolto nella Academy e iniziare un percorso certamente molto

impegnativo ma che propone un traguardo ambizioso: diventare un

giorno pilota ufficiale della Scuderia Ferrari e correre in

Formula 1 per il Cavallino Rampante, proprio come è accaduto per

Charles Leclerc a partire dal 2019. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte