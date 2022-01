F1: Alain Prost e il team Alpine si separano

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – PARIGI, 17 GEN – L’ex pilota di Formula 1 Alain

Prost non sarà più direttore non esecutivo del team di Formula 1

Alpine per la stagione 2022.

Prost, quattro volte campione del mondo di F1 (1985, 1986, 1989

e 1993), ha avuto un ruolo di ambasciatore/consigliere

all’interno del team per il ritorno della Renault in F1 nel

2016, prima di essere nominato direttore non esecutivo nel 2019.

L’ex pilota Renault (1981-1983) aveva un contratto annuale che

non è stato rinnovato per la stagione successiva.

Ribattezzato Alpine all’inizio della stagione 2021, il team con

sede a Viry-Châtillon (Francia) per la parte motore e ad Enstone

(Regno Unito) per la parte telaio è in piena ristrutturazione

con alla guida il presidente Laurent Rossi. La scorsa settimana,

Marcin Budkowski ha lasciato il suo incarico di direttore

esecutivo. In attesa della sua sostituzione, Rossi occupa

temporaneamente queste funzioni. L’addio di Budkowski potrebbe

aprire le porte allo statunitense Otmar Szafnauer, che ha appena

lasciato l’incarico di general manager dell’Aston Martin. Alpine

ha confermato i suoi piloti Fernando Alonso ed Esteban Ocon per

la stagione 2022, che inizierà il 20 marzo in Bahrain per un

calendario record di 23 Gran Premi. (ANSA-AFP).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte