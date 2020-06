La Formula 1 del 2020 si correra’ senza i Gran Premi di Giappone. Singapore e Azerbaijan: ad annunciare la cancellazione per la pandemia di coronavirus delle tre tappe del prossimo Mondiale, al via il 5 luglio con appuntamenti europei, e’ la stessa F1 sul suo sito. Per ora sono fissati la partenza in Austria, otto tappe, e la conclusione ad Abu Dhabi a meta’ dicembre, ma la Formula 1 punta a completare il calendario con 15-18 gran premi.



