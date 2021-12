F1: Arabia; Hamilton’io sono stato pulito, nonostante tutto’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 DIC – “È stata incredibilmente dura, senza

dubbio. Ho cercato di usare la testa e l’esperienza guadagnata

in questi anni per quanto potesse essere dura la battaglia,

cercando di mantenere la macchina in pista e restando pulito”.

Lewis Hamilton racconta così la sua vittoria in Arabia Saudita

al termine di un duello estremo con il rivale per il titolo Max

Verstappen: “È stata difficile ma abbiamo continuato a spingere

come team e ci abbiamo creduto, nonostante tutte le cose che

sono successo. Riuscire anche oggi a guadagnare terreno è dovuto

al duro lavoro di tutti, e sono grato della macchina che mi

hanno messo a disposizione. L’incidente? Non ho capito perché a

un certo punto abbia frenato in modo così pesante

all’improvviso, io gli sono finito addosso. Lui si è mosso, dopo

ho ricevuto la comunicazione che diceva che mi avrebbe lasciato

passare: magari il motivo era quello ma io non avevo capito”.

“Noi – aggiunge Hamilton nelle dichiarazioni post-gara –

abbiamo un gran bel passo, ma loro sono davvero molto veloci ed

è difficile superarli. Abbiamo fatto un lavoro fantastico con il

materiale che abbiamo e Valtteri ha fatto una grande gara,

portando tanti punti al team. Questa gara è per tutti i ragazzi

e le ragazze della fabbrica. L’atmosfera qui è stata davvero

eccezionale, mi sono sentito molto ben accolto qui, la gente è

stata adorabile con me. La pista di Gedda è fenomenale, è molto

difficile a livello fisico e mentale ma è quello che vogliamo

alla fine”. (ANSA).



