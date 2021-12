F1: Arabia; Leclerc ‘c’era il potenziale per fare meglio”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 DIC – Charles Leclerc chiude al 7° posto il

GP di Arabia Saudita con tanti rimpianti. Il monegasco è stato

tra i più penalizzati nel tira e molla della gara di Jeddah,

compromessa dopo la prima bandiera rossa, arrivata poco dopo il

cambio gomme in regime di safety car. Per il ferrarista anche un

contatto in ripartenza con Perez, fortunatamente senza grosse

conseguenze per la SF21.

“La prima parte di gara è stata buona, il passo era buono. Dopo

la safety-car ho pensato che ero stato finalmente un po’

fortunato, poi però c’è stata la bandiera rossa, ho perso così 3

posizioni e ho faticato con le hard. Nell’ultimo stint ho

provato a fare la differenza con il passo, ma è difficile

superare su questa pista. Ho preso un 7° posto, ma c’era

potenziale per fare di più. Non sono contento di questa

posizione”. (ANSA).



