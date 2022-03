Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 26 MAR – Sergio Perez su Red Bull ha ottenuto

la pole del GP di Arabia Saudita di F1. Domani al via in prima

fila avrà al fianco la Ferrari di Charles Leclerc. In seconda

fila la Ferrari di Carlos Sainz e la Red Bull di Max Verstappen.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte