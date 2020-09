F1: Aston Martin, “entusiasti dell’arrivo di Vettel”

(ANSA) – ROMA, 10 SET – “Tutti a Silverstone sono

estremamente entusiasti” dell’arrivo di Sebastian Vettel. Così

Otmar Szafnauer, CEO e Team Principal della Racing Point che dal

prossimo anno si chiamerà Aston Martin.

“Sebastian è un campione collaudato e porta una mentalità

vincente che corrisponde alle nostre ambizioni per il futuro

come Aston Martin F1 Team.

Vettel, prosegue il team principal della scuderia britannica, “è

uno dei migliori al mondo, e non riesco a pensare a un pilota

migliore che ci aiuti a portarci in questa nuova era. Avrà un

ruolo significativo nel portare questa squadra al massimo

livello.” (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte