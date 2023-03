F1: Australia; Leclerc, sento stiamo andando in giusta direzione

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 31 MAR – “Abbiamo esplorato diverse

configurazioni di set-up oggi ed è stato interessante perché ho

la sensazione che stiamo andando nella giusta direzione”. Dopo

il venerdì di libere Charles Leclerc si è detto ottimista in

vista delle qualifiche del Gp d’Australia. “Questo – aggiunge il

pilota monegasco della Ferrari – ovviamente non significa che

abbiamo lo stesso passo dei nostri rivali, che sembrano ancora

davanti. C’è ancora molto lavoro da fare prima di poterci dire

in condizione di poter combattere con loro ma dal conto nostro

continueremo a mettere tutte le nostre energie sul fare degli

ulteriori passi avanti”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte