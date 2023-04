F1: Australia; out anche Williams Albon, bandiera rossa

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 APR – Solo sei giri e già due safety car e

uno stop nel Gp d’Astralia di F1. Dopo il ritiro di Leclerc al

primo giro anche la Williams di Albon va ko andando a muro

durante la tornata. La direzione gara decide di esporre la

bandiera rossa e fermare la corsa per poter pulire la pista ‘invasa’ dalla ghiaia spostata per l’uscita dal tracciato di

Albon. Guida la corsa la Mercedes di Hamilton davanti alla Red

Bull di Verstappen al compagno di squadra Hamilton. Terzo il

poleman Verstappen. Pit stop per la Ferrari di Sainz che riparte

dalla undicesima posizione. Settimo anche Russell anche lui ai

box per cambiare le gomme nella ‘finestra’ tra la safety car e

lo stop alla corsa. (ANSA).



