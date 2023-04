Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 APR – Nuovo stop del Gran Premio

d’Australia a quattro giri dalla fine della gara. Si ritira la

Haas di Magnussen che perde la gomma posteriore destra in un

contatto col muretto e la direzione gara è costretta a esporre

la bandiera rossa per permettere la pulizia della pista invasa

dai detriti. La Red Bull di Verstappen è in testa davanti a

Hamilton e Alonso. Quarta la Ferrari di Sainz. (ANSA).



