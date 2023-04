F1: Australia; Sainz, ‘Mercedes è veloce, lo sarà anche in gara’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 APR – “La Mercedes è sempre lì, forse oggi

hanno fatto un giro migliore rispetto a quello che hanno fatto

normalmente, ma siamo tutti molto vicini, ed è difficile dire

chi sarà davanti”. Lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz

intervistato da Sky Sport F1 al termine della lotta per la pole

position in Australia si è soffermato sul sorprendente risultato

della Mercedes. “Spero che il lato pulito della griglia mi dia

un po’ di vantaggio – ha aggiunto lo spagnolo – ma poi mi

troverò all’esterno per la prima curva, e quindi sarà dura. La

Mercedes è molto più veloce di quanto si pensi, anche in gara. A

Gedda avevano un ritmo molto vicino a quello di Alonso, e noi

stessi non siamo riusciti a tenere il loro passo. Possono avere

un pacchetto molto valido a disposizione, ma non sono veloci

come la Red Bull. Nessuno lo è”. (ANSA).



