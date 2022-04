F1: Australia; Williams Latifi sbatte in Q1, bandiera rossa

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 APR – Bandiera rossa all’inizio della

qualifiche del Gp d’Australia per l’incidente e l’uscita di

pista della Williams di Latifi che in Q1 va a muro dopo una

collisione con l’Aston Martin di Stroll, che probabilmente

sbaglia manovra. Stroll chiude la curva troppo tardi mentre

arrivava il con nazionale canadese e il contatto è stato

inevitabile inevitabile. Intanto si lamenta Stroll via radio, ma

l’incidente con Latifi, finito a muro, sembra essere un concorso

di colpe tra canadesi.

Al momento il miglior tempo tempo è della Red Bull di

Verstappen, poi Perez e le due Ferrari di Leclerc e Sainz.

(ANSA).



—

